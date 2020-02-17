​В Сургуте за 70 миллионов рублей уберут колею на 15 аварийных участках дорог

В 2020 году в Сургуте планируют провести ремонт на 15 участках автомобильных дорог, где колейность может стать причиной ДТП. На это дополнительно выделено более 70 миллионов рублей. К работам приступят весной, когда сойдет снег.

Всего в ходе проверки 2019 года было выявлено 20 аварийных участков, на некоторых из которых глубина колеи составляет более пяти сантиметров. Госстандарт допускает неровность не более трех сантиметров. «Были проведены обследования в летний период 2019 года, данные участки были обследованы лабораторией дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса, где-то колея уже достигает более 5 сантиметров, а это уже аварийный участок», -рассказала ТК «Югра» начальник дорожно-транспортного управления администрации Сургута Олег Черемисин.

Сейчас на всех аварийных участках городских дорог действует ограничение скорости до 40 километров в час. Первыми отремонтировать планируют проблемные места на Югорском тракте, улицах Профсоюзов, Чехова и Лермонтова.

Сургутяне регулярно жалуются на колею на дорогах, опасаясь, что неровности могут стоить им жизни и здоровья.

В 2019 году на ремонт сургутских дорог была потрачена рекордная сумма средств. Удалось привести в порядок 14 участков дорог площадью 370 тысяч квадратных метров.