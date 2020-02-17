Сургут попал в топ городов Уральского Федерального округа по ценам на однокомнатные квартиры

Сургут оказался на четвертом месте среди всех городов Уральского Федерального округа, где продают самые дорогие однокомнатные квартиры в строящихся домах. Об этом пишет агрегатор недвижимости ЦИАН:

«В Ханты-Мансийском АО самая дорогая однокомнатная квартира в строящихся домах оценена ровно в 5 млн рублей, а ее площадь составляет ровно 50 «квадратов». Лот расположен в жилом комплексе «Квартал Новин», в доме номер 4, который запланирован к вводу на начало 2021 года».

Дороже «однушки» продаются в Новом Уренгое, Тюмени и Екатеринбурге - они занимают третье, второе и первое места соответственно. Таким образом, Сургут обошел все города Курганской и Челябинской областей, а также Югры.

Напомним, Сургут вошел в топ городов России, где сложнее всего перебраться из однокомнатной квартиры в двухкомнатную.