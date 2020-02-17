Жители Сургутского района могут пожаловаться властям на завышенные цены в аптеках

Жители Сургутского района могут сообщить властям на отсутствие лекарств в аптеках или на завышенные цены препаратов. Для этого предусмотрено несколько каналов связи: чаты в мессенджерах, горячие линии и группы в соцсетях:

«Горячая линия» при администрации Сургутского района по телефону 8 3462 526 593 в рабочее время;

в Viber: (+7 922 259 94 31) чат «Народный контроль»;

в «ВКонтакте»: группа «Защита прав потребителей в Сургутском районе»;

Instagram: страница @budget_news_admsr»;

«Горячая линия» КУ ХМАО-Югры «Центр лекарственного мониторинга» по телефонам: 8 (3462) 355-452, 355-482, 355-461, 355-484.

По оценке экспертов, стоимость масок не должна превышать 17 рублей, а максимальная цена противовирусных препаратов равна 1,5 тыс. рублей.

Для профилактики сезонной заболеваемости в муниципалитете каждый день проводят уборку общественного транспорта. Также в помещениях запрещены массовые мероприятия.

Как сообщает администрация Сургутского района, решение о проведение мониторинга приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия:

«Хочу отметить, что в Сургутском районе нет карантина по ОРВИ и гриппу, эпидемиологический порог не превышен. Этому, в том числе поспособствовала успешная вакцинация населения осенью 2019 году. Тогда были вакцинированы все группы населения», – рассказала заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина.

Напомним, для жителей Сургута создали «горячую линию» по информированию населения о наличии медицинских масок в аптеках