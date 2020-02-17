​На трассе «Сургут – Когалым» в ДТП погибли два человека

В воскресенье, 17 февраля, около 21.30 на 192 километре автодороги «Сургут – Когалым» при столкновении двух легковушек погибли два человека, еще четверо, в том числе трое детей, госпитализированы.

По предварительным данным пресс-службы полиции Сургутского района, 41-летний водитель автомобиля ВАЗ-21120, выполняя обгон, выехал на полосу встречного движения, где врезался в ВАЗ-21093, которым управлял 40-летний мужчина. В легковушке, которая пошла на обгон, вместе с водителем находились четыре пассажира 1984, 2005, 2016, 2018 годов рождения. Все они, а также водитель ВАЗ-20093, получили травмы.

«В результате происшествия водитель ВАЗ-21120 и пассажир 1960 года рождения автомашины ВАЗ-21093 от полученных травм скончались на месте. В настоящее время проводится разбирательство, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в ведомстве.

На прошлой неделе на трассах под Сургутом произошло три смертельных ДТП. В одной из аварий погибли двое полицейских.

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