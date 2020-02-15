Карантин в школах Сургута завершается. В понедельник всем на учебу

Карантин в школах Сургута заканчивается сегодня, 15 февраля. Об этом напомнил в своих социальных сетях глава Вадим Шувалов: «Друзья, профилактика гриппа и ОРВИ подходит к концу. Всех школьников будут ждать за партами уже 17 февраля. Так что, молодежь, приводите мозги в тонус — пора опять грызть гранит науки».

Напомним, что отмена занятий во всех школах города вступила в силу полторы недели назад – 5 февраля. Главной причиной стало то, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Сургуте оказался выше, чем даже в среднем по округу, а в Югре в это время уже официально была объявлена сезонная эпидемия. К тому же ситуацию нагнетала истерия вокруг китайского коронавируса и постоянных подозрений, что кто-то привез его в Сургут. К счастью, ни в Сургуте, ни в Югре доказанных случаев этого вируса не выявлено, а люди, инфицированные в Тюмени и Забайкалье, благополучно выздоровели. Так что можно спокойно общаться и учиться.