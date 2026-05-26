Последние звонки прозвенели для более 7,5 тысячи выпускников Сургута

В Сургуте последние звонки прозвенели для более 7,5 тысячи выпускников. Об этом сообщили в администрации города.

Школу №5, которая в этом году отмечает 60-летний юбилей, посетили заместитель главы Сургута Анна Томазова и представители администрации.

Среди выпускников школы №5 в этом году более 70 победителей и призеров интеллектуальных и творческих конкурсов, проектов, научно-исследовательских конференций и фестивалей. Воспитанники военно-патриотического объединения «Север-резерв» неоднократно становились победителями соревнований.

В администрации также отметили активность родителей выпускников. Они участвовали в мероприятиях, посвященных Году семьи.

В этом году 225 выпускников Сургута претендуют на медали «За особые успехи в учении» 1 и 2 степеней и «За особые успехи в обучении». Еще 152 школьника могут получить аттестат о среднем общем образовании с отличием.