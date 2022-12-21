Власти Сургута отчитались о проделанной работе по профилактике и недопущению терроризма

В Сургуте за год выявлено и раскрыто 11 преступлений террористической и экстремистской направленности. Два из них связаны со вступлением горожан в ИГИЛ (организацию, запрещенную на территории Российской Федерации). Таким образом, статистика по данным правонарушениям осталась на уровне прошлого года. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, которую дал начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации города Дмитрий Печенкин.

«В Сургуте в 2022 году зарегистрировано 11 преступлений террористической направленности. Есть часть преступлений, которые совершались лицами, находящимися в местах лишения свободы на территории города. Есть преступления, которые были совершены в прошлые года. Это связано с террористической организацией ИГИЛ*. Лица совершили преступления тем, что примкнули к данной организации, уехав в Сирию. Это и повлияло на данные статистики, которые остались на уровне прошлого года», — рассказал он.

Однако есть и положительная динамика: снизилось количество административных правонарушений, связанных с террористической направленностью. По информации властей Сургута, в этом году зарегистрировано 36 административных протоколов, в то время как в 2021 году их было не менее 75.