Сургут не будет расширяться за счет районных поселков

Сургут не планирует присоединять близлежащие поселки Белый Яр, Барсово и Солнечный в рамках реформы местного самоуправления, сообщил глава города Андрей Филатов во время пресс-конференции с журналистами.

«Ничего не рассматривается. Нет даже намека на такие изменения», – подчеркнул глава.

Ранее в интернет-проекте «Прямой разговор» мэр Сургутского района Андрей Трубецкой допустил мысль о расширении территории Сургута за счет реформы.

Напоминаем, в проекте «О чем говорят» siapress.ru обсудили новый закон о местном самоуправлении и каким образом он скажется на жизни россиян.