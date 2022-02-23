10 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса выехали из Сургута

Первая фура с гуманитарной помощью для жителей Донбасса отправилась из Сургута в Ростов-на-Дону. Всего за два дня люди собрали 15 тонн товаров первой необходимости и бытовой техники, 10 из них прибудет в пункт назначения через пять-шесть дней.

«К организации сбора гуманитарного груза подключался лично глава города Андрей Филатов. Контролировал, курировал, постоянно интересовался, всё ли получается. На протяжение последних восьми лет Югра не раз становилась крупнейшим поставщиком гуманитарной помощи для людей из Юго-Восточных областей Украины, на сегодня это уже признанные республики. И вот первый раз в решении этого вопроса получилась так консолидировать усилия власти, бизнеса и гражданского общества», – отметил председатель АНО «Гуманитарный Добровольческий Корпус» Эдуард Логинов.

В сборе первого груза приняли участие добровольцы города, активисты, городские депутаты, предприниматели, градообразующие предприятия, благотворительные организации, а также представители общественности Сургутского района и Лангепаса. Акция на этом не заканчивается, люди могут также приносить предметы первой необходимости в пункты сбора, расположенные на Ленина, 45, Ленина, 67А, Бажова, 16/1. Список необходимого можно изучить здесь.