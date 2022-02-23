В Лянторе две газели скорой помощи увязли в снегу

В Лянторе (Сургутский район) две газели скорой помощи застряли в сугробах. Информация об этом появилась в городском паблике «Подслушано». Автор отметил, что машины смогли вызволить из плена только спустя два часа с помощью спецтехники по расчистке снега.

Горожане остались возмущены из-за произошедшего. Они забеспокоились из-за того, что совсем скоро неубранный снег начнет таять и ситуация станет еще хуже.

«Разделяем негодование горожан. Мы рассматриваем вопрос о привлечении дополнительных сил для вывоза снега с территории города. Один из вариантов – привлечение другой подрядной организации. Насколько это возможно - станет понятно в начале марта», – прокомментировали в мэрии.