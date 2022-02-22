Стихийные будки, обустроенные сургутянами для собак, начали ликвидировать

В Сургуте между домами на проспекте Комсомольском и парком «За Саймой» сердобольные жители построили будки для бездомных собак. После обследования территории и обнаружения логова стаи было принято решение демонтировать домики.

«Неоднократно поступали заявки. Порядка 10 собак сбились в стаю и ведут себя агрессивно, защищая территорию, но фактов нападения не выявлено. Как мы можем наблюдать, не все особи злые, есть те, кто просто проявляет интерес к человеку», – рассказал представитель отлова «Дорога домой» Константин Давлетов.

Волонтеры не раз отмечали, что обустройство будок для бездомных псов – это медвежья услуга. Животные позже начнут атаковать чужаков, охраняя свою территорию от посторонних людей и собак. Причем подобный случай – не единственный. Так, в ноябре было зафиксировано нападение на ребенка. Собаки также жили в стихийных будках.

«Некоторых животных мы отловим, в особенности тех, что без бирок. После демонтажа у своры не будет единого места, где они смогут базироваться. Постепенно они разойдутся. Самое главное – не делать подобные точки, где животные могли бы собираться в большом количестве», – добавил Давлетов.

Заместитель директора МКУ «ДДТ и ЖКК» Наталья Данилова подчеркнула, что в этом году был заключен договор на отлов собак. Из бюджета на эти цели потратят 23 миллиона рублей. Также власти Сургута подали заявку на возможность строительства приюта – его могут планируется разместить в районе улицы Автомобилистов. Ориентировочная стоимость строительства: 86 миллионов, причем 10 тысяч из них уйдет на создание проекта.