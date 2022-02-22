Сургутский театр отпразднует свой день рождения без торжеств из-за подготовки к двум премьерам

Сегодня Сургутскому музыкально-драматическому театру исполнилось 23 года. Торжественных событий на этот день не запланировано, ведь все готовятся к двум премьерам. Однако, 22 февраля в ТРЦ «Сургут Сити Молл» открывается фотовыставка, посвященная Сургутскому театру.

«Первый профессиональный театр Сургута был создан по распоряжению губернатора Филипенко 22 февраля 1999 года. Сейчас, как известно, театр переживает этап перезагрузки. Куда ведет новый вектор, заданный развитию СМДТ, зрители узнают совсем скоро. Для этого стоит посетить две премьеры, созданные обновленной командой театра», - напомнили в пресс-службе СМДТ.

Так, к Международному женскому дню театр подготовил музыкальный спектакль «Однажды в Verone» (12+) по пьесе Андрея Кулешова. С 4 по 8 марта сургутяне смогут увидеть историю любви на фоне вековой вражды двух семей. А в начале апреля зрителей ждут на премьере спектакля «Легенда о Гамлете» (16+).