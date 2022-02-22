В Сургуте 19-летний водитель не пропустил иномарку и спровоцировал аварию

Неопытный водитель, получивший права в прошлом году, стал причиной ДТП в Сургуте. По предварительной информации, молодой человек не пропустил иномарку, что привело к столкновению.

«В 17:33 в городе Сургут 19-летний водитель, управляя автомобилем «Daewoo Matiz», предварительно, на регулируемом перекрёстке, при повороте налево, не предоставил преимущества в движении, автомобилю «SsangYong», под управлением 23-летнего мужчины, в результате чего допустил с ним столкновение. В ДТП пострадала 23-летняя пассажирка «SsangYong», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 21 февраля в Югре зарегистрировали три ДТП, в которых три человека получили травмы.