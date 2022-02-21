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Заболеваемость коронавирусом в Сургуте сократилась в три раза

Более 5000 сургутян проходят лечение от ковида на данный момент

Заболеваемость коронавирусом в Сургуте сократилась в три раза
Фото: pexels.com

Заболеваемость ковидом в Сургуте в течение недели снизилась в три раза. Об этом журналистам рассказал главный врач первой поликлиники Максим Слепов. По его словам, на данный момент лечение проходят более 5000 тысяч горожан, в то время как две недели назад число пациентов составляло свыше 15 тысяч.

«Особенность этой волны — меньше людей поступало в наш госпиталь. То есть, степень тяжести заболевания в этой пятой волне была значительно легче… Если в предыдущие волны, когда большей частью мы назначали антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь, то в нынешней ситуации этого уже не потребовалось», – рассказал Слепов.


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Сегодня в 17:53, просмотров: 444, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 21:10
Ну слава те… Комарова на беженцев переключилась.

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