В Сургутском районе пропал мужчина

В Сургутском районе ищут мужчину 1984 года рождения, который вышел из дома по улице Майской поселка Барсово днем 18 февраля и перестал выходить на связь. Отмечается, что пропавший может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, короткая стрижка, волосы наполовину седые.

Был одет: темно-синий костюм с серыми вставками, зимняя камуфляжная куртка, черная обувь.

При себе: банковская карта.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просьба обратиться по номерам, указанным в ориентировке.

UPD: Мужчина найден погибшим.