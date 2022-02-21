Постковидный синдром новой волны отличился развитием депрессии у пациентов

Люди, переболевшие ковидом во время текущей волны, стали более подвержены депрессии. По словам главного врача первой поликлиники Сургута Максима Слепова, пациенты стали чаще обращаться с такими симптомами, как раздражительность и плаксивость. Причем до этого горожане не состояли на учете у психотерапевта и не замечали за собой подобных проявлений.

«Хотел бы обратить внимание, что постковидный синдром после острого течения болезни у 30% пациентов текущей волны отмечается расстройство психоэмоционального спектра. То есть, эти люди нуждаются в помощи психологов, психотерапевтов и психиатров. Скорее всего в диспансеризацию и лечение постковидного синдрома войдут профессиональные специалисты, чтобы корректировать эти состояния», – резюмировал Слепов.