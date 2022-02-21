Вакцинация школьников против коронавируса продолжается в Сургуте

Порядка 770 школьников Сургута прошли вакцинацию против коронавируса, некоторые уже поставили второй компонент вакцины «Спутник М». Об это сегодня, 21 февраля, сообщил главврач поликлиники № 1 города Максим Слепов.

По его словам, вакцина поступила в Югру в разгар пандемии, и активной работы по привлечению подростков пока не проводилось. «Приглашали всех желающих, кто хотел вакцинироваться. В первую очередь, детей, которые сами приняли решение, при поддержке родителей, соответственно», - сказал главврач.

Всего в Сургут, по его данным, на сегодня поступило порядка трех тысяч доз «Спутника М».