Эвакуированные из ДНР и ЛНР не повлияют на ситуацию с ковидом в Югре

Прибытие жителей ДНР и ЛНР в ХМАО не скажется на ухудшении эпидемиологической обстановки в регионе. Кроме того, эвакуированные смогут получать скорую и неотложную помощь бесплатно, а вакцинацию от ковида пройти только в частной клинике.

«На эпидемиологическую ситуацию в регионе это не повлияет, санитарные правила у нас четко регламентированы, и всем прибывающим, если они будут приезжать в организованных коллективах, у нас будет возможность провести скрининг, это находится под контролем Роспотребнадзора», – сообщил главный врач первой сургутской поликлиники Максим Слепов.

Напомним, что ранее губернатор Югры Наталья Комарова заявила о готовности региона принять эвакуированных из Донецка и Луганска людей.