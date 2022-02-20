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Сургутский центр адаптивного спорта отменил тренировки из-за дефекта металлоконструкций

Центр адаптивного спорта в Сургуте временно прекратил тренировки из-за дефекта здания

Сургутский центр адаптивного спорта отменил тренировки из-за дефекта металлоконструкций
Фото: siapress.ru

В здании сургутского Центра адаптивного спорта приостановили тренировки. Дело в том, что в легкоатлетическом манеже на первом этаже обнаружены дефекты несущих металлоконструкций. Нахождение внутри здания небезопасно, сообщает СургутИнформ-ТВ.

«Обнаруженные специалистами учреждения визуальные нарушения были подтверждены повторным обследованием здания, в результате которого были выявлены дефекты несущих конструкций. По итогам обследования комиссией принято решение ограничить доступ посетителей в учреждение и провести экспертизу металлоконструкций здания», – передает журналист телекомпании слова представителя Центра адаптивного спорта.


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20 февраля в 17:04, просмотров: 2618, комментариев: 3
Комментарии:
Александр Наумов
20 февраля в 19:17
вот подобных статей должно быть больше. намного больше.Вот к чему надо привлекать внимание югорчан. а что мы видим сегодня.Губернатор ХМАО сказал то то и посмотрел ту да то.,глава Сургута сделал то то и побывал там то,
Народу плевать кто в каких тапачках ходит в туалет (образно) и какие передачи смотрит из руководства региона
Местный
20 февраля в 21:31
Надо десять миллиярдов, не меньше, выделить на ремонт этого памятника югорской коррупции
йося
20 февраля в 23:07
Калашникофф косячник!
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