Петиция «Не дадим снести «Аврору» появилась на change.org

Общественники Сургута обратились к властям города с призывом не сносить здание бывшего кинотеатра «Аврора»: они создали петицию на сайте change.org.

Под воззванием «Не дадим снести кинотеатр «Аврора» в городе Сургуте» может оставить подпись любой пользователь сайта. На момент написания новостной заметки петицию подписали 76 человек.

«Администрация города Сургута приняла решение запроектировать и снести здание бывшего кинотеатра «Аврора» и на его месте «разбить» сквер, что ни в коем случае делать нельзя! — пишет автор петиции сургутянин Илья Фельдман. — Нужно принимать решение совместно с общественностью и делать это открыто».

Напомним, что ранее в здании пытался обжиться театр актера и куклы «Петрушка», однако сейчас он переехал в другой «временный дом» — планируется, что в будущем для него построят новое здание. Вместо «Авроры» же планируется сквер. В каком состоянии находится здание бывшего кинотеатра, можно посмотреть в репортаже siapress.ru, а всю историю с его предполагаемым сносом — проследить в специальном разделе нашего сайта.