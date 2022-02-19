София Олареско из Сургута стала участницей шоу «Голос. Дети»

Участницей шоу «Голос. Дети» стала юная сургутянка — 11-летняя София Олареско спела на слепых прослушиваниях народную песню «Эх, сапожки» и прошла в команду Басты. «Пою только народные песни, но дома, для себя пою и эстраду», — призналась она в интервью после выступления. В телешоу стоит ожидать от Софии сюрпризов — она заявила о готовности к экспериментам: может и рэп прочитать.