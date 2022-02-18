16+
Логотип Сиапресс
USD  75,7619   EUR  86,1489  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Сургуте приступают к строительству первой дороги по концессии

В Сургуте заключили первое концессионное соглашение на строительство дороги по Комсомольскому проспекту

В Сургуте приступают к строительству первой дороги по концессии
Фото: Администрация Сургута

Сегодня в Сургуте заключили первое концессионное соглашение на строительство дороги. Новая магистраль станет продолжением от Комсомольского проспекта в сторону реки Сайма и в направлении набережной Кайдалова, рассказал заместитель главы города Артем Кириленко.

«Для города это важно, потому что это все-таки первый опыт в ХМАО по заключению концессии на дорогу, это заключение частных инвестиций. И самое важное, эта дорога очень нужна, так как в результате ее строительства обеспечится возможность введения в эксплуатацию почти 30 тысяч квадратных метров жилья в городе», - отметил замглавы.

С частной концессионной инициативой выступила компания «Сибпромстрой». Общую проектную стоимость пока не озвучивают, однако, только на строительно-монтажные работы будет необходимо 287 миллионов рублей. «Мы вводим в этом районе города свой жилой комплекс. Он достаточно большой - порядка 30 тысяч квадратных метров. И для того, чтобы не было транспортного коллапса на этом участке в связи с появлением новых жителей, у нас и появилась идея строительства дороги, - объяснил заместитель генерального директора «Сибпромстрой» Николай Епифанов. - Еще важный параметр – по проектным изысканиям здесь ежеквартальная загруженность предполагается на уровне 920 тысяч единиц автотранспорта, которые будут здесь проезжать».

Всего на строительство дороги уйдет один год. Еще пять лет концессионер будет отвечать за эксплуатацию и содержание участка.

Напоминаем, ранее в Сургуте заключили первое концессионное соглашение на строительство спорткомплекса.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 17:46, просмотров: 520, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Конфликт во время баскетбольного матча в Сургуте перерос в драку двух тренеров 1908
  2. ​Андрей Филатов в своем отчете, наконец, закрепил новый подход к строительству в Сургуте – комплексное развитие территорий 1789
  3. ​«Аврора» нам покажет 1073
  4. Он «вошёл в этот город, как входят в Мечту» 804
  5. В деле главного дорожника Ханты-Мансийска выявлены новые преступные эпизоды 698
  6. Пожилой водитель КамАЗа спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими 569
  7. В Сургуте приступают к строительству первой дороги по концессии 520
  8. В Югре продолжится реконструкция дороги Сургут – Лянтор 494
  9. За сутки в ХМАО 2 422 человека заразились коронавирусом 473
  10. Авиакомпания Smartavia запустила рейс Самара — Нижневартовск 467
  1. Югорчанка потерялась и замерзла насмерть в лесу 3618
  2. ​Коммунальное ЧП в Сургуте: из-за порыва трубы мегаполис встал в пробки 3216
  3. В Сургуте на Привокзальной вспыхнула квартира 3080
  4. ​Вартовчане полетят в Таиланд и в Турцию 3045
  5. На трассе Сургут-Нижневартовск столкнулись легковушка и грузовик: есть погибшие 2714
  6. ​В Сургуте заключили первое концессионное соглашение на строительство спорткомплекса 2534
  7. ​В Нижневартовске пройдет автопробег для поддержки больного мальчика 2475
  8. ​Ханты-Мансийск вышел в лидеры по суточному приросту ковид-больных 2460
  9. Житель Сургута потерял полтора миллиона рублей после телефонной беседы с мошенниками 2447
  10. Обновленный Центральный рынок предстанет перед сургутянами через три года 2298
  1. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 24903
  2. Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета НААИР 9827
  3. Нефтеюганка добилась очных занятий для своих детей в школе несмотря на дистант 9029
  4. ​Умер Виктор Мережко 8991
  5. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 7985
  6. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 7559
  7. ​Нефтеюганский бизнесмен незаконно заработал 21 миллион на опасном производстве 7287
  8. Под Нижневартовском произошло страшное ДТП: есть погибший 7096
  9. ​В Нижневартовске пропала 20-летняя девушка 6941
  10. ​Большегрузы раздавили легковушку: на югорской трассе в ДТП погиб человек 6880

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика