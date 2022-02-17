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Конфликт во время баскетбольного матча в Сургуте перерос в драку двух тренеров

Два тренера БК «Югра» подрались во время матча

Конфликт во время баскетбольного матча в Сургуте перерос в драку двух тренеров
Кадр из видео: читатель СИА-ПРЕСС

Главный тренер баскетбольного клуба «Югра» Артем Ольхов подрался с другим тренером Олегом Теном прямо во время домашнего матча со спортсменами из Ревды в сургутском спорткомплексе «Энергетик». Инцидент произошел сегодня, 17 февраля, и попал в объектив камеры, что вела прямую трансляцию на YouTube-канале оппонентов. Отрывок видео в редакцию СИА-ПРЕСС прислал один из читателей.

На кадрах видно, как Ольхов о чем-то спорит с Теном. После этого второй попытался ударить в коллегу в лицо и упал со стула. Заметившие конфликт игроки, сидевшие на скамейке запасных, разняли мужчин.

Отметим, что ранее Ольхов уже был замечен в подобных инцидентах: так, он подрался с одним из болельщиков, будучи баскетболистом, и со своим отцом – бывшим тренером БК «Югра» Сергеем Ольховым.

На момент публикации материала получить комментарий от клуба не удалось.


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17 февраля в 23:55, просмотров: 194, комментариев: 0
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