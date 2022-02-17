Депутаты Сургута рассмотрели обновленный проект лагеря «Барсова гора»

Возведение военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на базе центра спецподготовки «Сибирский легион» может начаться уже в 2024 году. На данный момент проведены работы по актуализации инженерных изысканий, сметы, рабочей и проектной документации с учетом соблюдений мер историко-культурной экспертизы. Документы отправлены на проверку, государственная оценка станет известна в июне 2022 года. Об этом сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Владимир Астраханцев во время заседания комитета Думы Сургута по социальной политике.

«В июне мы будем готовы к реализации за исключением финансирования. В принципе, мы можем подать заявку уже сейчас и получить деньги, однако только по результатам экспертизы станет известна точная стоимость. Пока ориентировочная цена составляет порядка 700 миллионов», – рассказал главный архитектор.

Депутаты заметили, что обновленный проект включает в себя монтаж нового электрооборудования: «Когда ознакомился с документами, там был момент с подстанцией и электрическими сетями. Если мне память не изменяет, там вопрос стоял с дополнительным выделением средств на проектирование», – сообщил заместитель парламента Александр Олейников.

Представители администрации подчеркнули, что новый объект подразумевает увеличение мощностей, соответственно, уже существующих сетей будет недостаточно. Так, планируется строительство жилого корпуса, многофункционального двухэтажного зала, столовой и монтаж подсветки прилегающей территории, что увеличивает объем потребления электричества в два раза: «Необходимо провести новую ветку. Проектные работы на эти цели в 900 тысяч оцениваются, установка – в девять миллионов».

Вопрос останется на контроле комитета и будет рассмотрен в сентябре 2022 года.