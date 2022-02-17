В Сургуте продолжают устранять дефекты в детсадах, введенных в 2010 – 2015 годах

Во время заседания комитета Думы Сургута по социальной политике обсудили устранение дефектов в зданиях детских садов, введенных в эксплуатацию в 2010 – 2015 годов. Так, в 2022-м четыре объекта будут частично отремонтированы – это дошкольные учреждения «Светлячок», «Золотая рыбка», «Журавушка» и «Снегирек».

Председатель комитета Эмилия Трапезникова подчеркнула, что проблема стоит давно: «Вопрос известный, давний. В 2010-2015 годы часть детских садов была построена по областной программе «Сотрудничество», где заказчиком выступало Управление капитального строительства Тюменской области, и вторая часть по муниципальным участкам, где выступал заказчиком город. И у местного Управления капстроительства были обязанности выполнять выборочный контроль».

По словам заместителя директора департамента имущественных и земельных отношений Сергея Алексеева, на эти цели уйдет более 57 миллионов рублей. При этом ремонт не приостановит деятельность дошкольных учреждений, так как проводимые работы не ограничивают возможность нахождения людей внутри здания. МКУ «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» уже разработало план мероприятий и провело обследование восьми объектов.

Отмечается, что в 2020-2021 года текущие ремонты проводились в тех же детских садах.