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На ремонт всех теплосетей в Сургуте потребуется шесть лет

В Сургуте отремонтируют девять километров теплосетей, однако требуется намного больше

На ремонт всех теплосетей в Сургуте потребуется шесть лет
Фото: Администрация Сургута

В Сургуте отремонтируют девять километров теплосетей за летний период. На это выделят более 459 миллионов рублей, включая около 90 миллионов рублей – на строительство и ремонт котельных. Об этом сообщил во время штаба по городскому хозяйству директор СГМУП «Городские тепловые сети» Василий Юркин.

«На магистральной тепловой сети будет отремонтировано один-два километра, так как на следующий год этот участок у нас попадает в реконструкцию дорожного полотна, поэтому по согласованию с Горводоканалом и управляющими компаниями приняли решения провести ремонт», – рассказал директор. Однако, по его словам, в Сургуте требуется отремонтировать намного больше теплосетей – около 70 километров участков с учетом сносимого жилья. На эти работы потребуется как минимум шесть лет.

Также в 2022 году отремонтируют тепловые сети по улицам Мира и Островского, где 7 января прорвало магистральный трубопровод.


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Сегодня в 19:18, просмотров: 67, комментариев: 0
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