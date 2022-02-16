В Сургуте отремонтируют девять километров теплосетей, однако требуется намного больше

В Сургуте отремонтируют девять километров теплосетей за летний период. На это выделят более 459 миллионов рублей, включая около 90 миллионов рублей – на строительство и ремонт котельных. Об этом сообщил во время штаба по городскому хозяйству директор СГМУП «Городские тепловые сети» Василий Юркин.

«На магистральной тепловой сети будет отремонтировано один-два километра, так как на следующий год этот участок у нас попадает в реконструкцию дорожного полотна, поэтому по согласованию с Горводоканалом и управляющими компаниями приняли решения провести ремонт», – рассказал директор. Однако, по его словам, в Сургуте требуется отремонтировать намного больше теплосетей – около 70 километров участков с учетом сносимого жилья. На эти работы потребуется как минимум шесть лет.

Также в 2022 году отремонтируют тепловые сети по улицам Мира и Островского, где 7 января прорвало магистральный трубопровод.