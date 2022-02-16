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В Сургуте построят приют для бездомных собак

Депутаты Сургута обсудили возможность строительства приюта для безнадзорных животных

В Сургуте построят приют для бездомных собак
Фото: ОД «Дай Лапу»

На строительство приюта для тысячи бездомных собак в Сургуте выделят два миллиона рублей в 2022 году. Сумма может увеличиться, если того потребуют жители или депутаты во время слушаний. Об этом стало известно во время заседания комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу.

«Мы будем строить приют на 10 тысяч голов, на 20… И что мы этим решим? Вы же к этой тысяче пришли путем логического умозаключения: есть проблема, мы предлагаем сделать вот столько и ее решить. Есть понимание, полностью или частично мы закроем этот вопрос? В какой период?» – задал вопросы народный избранник Владимир Болотов.

Директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев рассказал, что на пожизненном содержании в отлове сегодня находятся 413 собак: «Почему пришли к тысяче? Это нормативно предусмотрено: три блока по триста собак и на сто кошек. Считаем, что этого пока достаточно. Также будет создан ветеринарный центр для стерилизации и вакцинации бездомных животных».

Впрочем, власти также надеются получить деньги из казны округа: «У нас есть возможность подать заявку на софинансирование из региона. Они принимают на условиях 40% муниципалитет, 60 – округ», – сообщила директор департамента финансов Маргарита Новикова.

Напомним, что в этом году на содержание бездомных животных из бюджета города уйдет 40 миллионов рублей. Всего на территории муниципалитета проживает около двух тысяч собак. Семьдесят собак также живет в центре «Переправа», который построили волонтеры ОД «Дай Лапу». Больше ста находятся у неравнодушных людей на передержке.


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Сегодня в 14:46, просмотров: 246, комментариев: 8
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 15:01
Ничё, вот сейчас закон выйдет об ответственности чиновников за нападение собак на людей, еще быстрей шевелиться начнут.

Гавкнула собачонка на человека – 200 тыщ штрафа Филатову. Укусила – в тюрьму.
Альберт Леонов
Сегодня в 15:01
Утилизировать их надо, не пожизненно содержать!
Депутаты должны прислушаться к голосу разума. Каждый год сумма будет увеличиваться... Многие регионы выступают за утилизацию агрессивных собак! Скоро еще больше будет.. Но идет на поводу непонятно кого! Вот кто принимал закон, депутаты госдумы - пусть на свои и содержат! Понимание придет когда трагедий будет больше .. Мало в последнее время их произошло?! Посмотрите сколько людей погибло, дети, взрослые, беременные, старики.. А мы что милосердие будем проявлять? Как с педофилами сюсюкали? Пока наконец не приняли пожизненное .. Так и собаками будет.. Только люди начнут убивать собак.
Сергей Б
Сегодня в 15:01
Алёна знает, как это неприятно, когда собачонка кусает. Это ее тема.
Альберт Леонов Сергей Б
Сегодня в 15:02
Укусила собака - прострелил ее! Необходимая самооборона ..
Сергей Б Альберт Леонов
Сегодня в 15:04
Ты по идеи вроде бы с кошками бороться должен.
Александр Наумов
Сегодня в 15:53
Вот в чем весь смысл этой миссии-(деньги из казны округа) Создается впечетление что в думе ХМАО сидит специальный комитет из умной братвы. вся их работа заключается в том что бы по закону и на законных основаниях с заботой об народе и округе. ВОРОВАТЬ деньги из казны.
Александр Наумов
Сегодня в 16:01
Сургутский приют для животных «Берегиня» лишили статуса некоммерческой организации и исключили из Единого госреестра. Такое решение вынес сургутский городской суд и опубликовал на своем сайте. Жалобу на «Берегиню» подали в окружном управлении Министерства юстиции, обосновывая это тем, что общественная организация не предоставляла необходимые отчеты о своей деятельности и использовании финансов. Сейчас питомнику грозит ликвидация.

Страшные кадры поразили пользователей соцсетей. Как утверждает автор ролика, на видео собака, которую от голода якобы загрызли животные в приюте «Берегиня». В последняя время информация о том, что псы находятся там без еды и воды, стала появляться от волонтеров фонда «Верное сердце».
Сургутский приют для животных «Берегиня» скандально известен уже давно. Несколько лет назад общественники обращались в прокуратуру и наведывались на его территорию с проверками. Весной этого года претензии к питомнику появились и у федерального Министерства юстиций. На организацию подали в суд за то, что ее руководство не предоставляло отчеты о деятельности, получаемых средствах и расходах. В начале лета иск Минюста удовлетворили.

«Административный иск Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре к Региональной общественной организации „Берегиня“ о ликвидации общественного объединения и об исключении его из Единого государственного реестра юридических лиц удовлетворить. Ликвидировать Региональную организацию защиты животных «Берегиня» и исключить данные о ней», — сообщается на сайте ведомства.

Территория, на которой находится приют «Берегиня», принадлежит администрации Сургута. Сейчас чиновники из контрольного управления занимаются расторжением договора об аренде участка. Если владельцы питомника не согласятся освободить землю, власти намерены обращаться в правоохранительные органы.
Александр Наумов
Сегодня в 16:06
Под маской сострадания. Зоозащитники Сургута бьют тревогу. По их словам, из-за антисанитарии и ужасных условий содержания в приюте Берегиня умирают животные. Это почти 200 собак. Как рассказывают волонтеры, руководство собирает сотни тысяч рублей на содержание питомцев и не понянтно, куда уходят деньги. Сейчас в проблемах приюта разбираются сотрудники прокуратуры. Это видео в редакцию телекомпании СТВ прислали зоозащитники Сургута. Они утверждают, что сняли его в приюте для животных Берегиня. На кадрах видно около будки в грязи лежит труп собаки. Волонтеры считают, что владелица приюта Ангелина Болтовская не заботится о животных.

— Владелица здесь она, нет? Нету ее, она только когда сборы она появляется, ну когда сборы нужны она появляется. А так нет ее. А сборы чего, денег? Ну, конечно. Со слов волонтеров, руководитель приюта взяла с улиц почти две сотни собак. Но по сути за ними не следит. Не стерилизует, не чипирует.

«Руководством, точнее Болтовской Ангелиной, не уделялось ни времени, ни внимания, ни сил, в том числе финансовых. То есть они просто не выделяли никаких средств и никаких людей для того чтобы просто осматривать животных которые подлежат стерилизации. У них нет журналов, то есть отследить животных, которые стерилизованы или которые не стерилизованные их просто невозможно, сейчас мы не можем просто остановить вот это вот размножение потому что мы не знаем кто стерилизован, кто нет», — говорит волонтер Альфия Ходаковская.
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