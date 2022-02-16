В Думе Сургута вновь рассмотрели вопрос о возведении нового театра актера и куклы

На проект здания театра актера и куклы «Петрушка» потребуется более 28 миллионов. Строительство обойдется еще дороже – по предварительным подсчетам, сумма составляет порядка 740 миллионов. Об этом заявил главный архитектор города Владимир Астраханцев на заседании комитета Думы по бюджету, налогам, финансам и имуществу.

«Заключение контракта на выполнение проектно-изыскательских работ планируется в июне 2022 года. Завершение работ и получение положительного заключения государственной экспертизы намечено на ноябрь-декабрь 2023 года», – заявил директор департамента архитектуры и градостроительства.

Данный вопрос также рассмотрят на публичных слушаниях, когда проектная документация будет готова. Астраханцев также отметил, что необходимо обязать подрядчика, выполнившего проектные работы, провести конкурс на постройку.

«Объясню почему. Потому что театр актера и куклы находится в самом центре города. Поэтому я считаю, что к этому необходимо подойти со всей ответственностью. В рамках этого контракта можно было бы идею проведения архитектурного конкурса. Может быть, открытого и международного, как получится», – добавил глава ДАиГ.

Председатель Думы Сургута Максим Слепов вынес решение о том, что данный вопрос останется на контроле: «Мы видим, что сегодня департамент занимается землей для театра. Конкурс лишним не будет. На заседании комитета в июне рассмотрим эту тему повторно после утверждения изменений в проекте планировки и межевания территории ядра Сургута и с учетом результатов переписки с департаментом культуры Югры о выделении субсидий из федерального бюджета на строительство данного объекта».