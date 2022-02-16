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ФАС возбудила дело против «Сургутнефтегаза»

В «Сургутнефтегазе» выявили признаки нарушения антимонопольного законодательства

ФАС возбудила дело против «Сургутнефтегаза»
Фото: siapress.ru

ФАС возбудила дело против ПАО «Сургутнефтегаз» из-за доминирующего положения на оптовом рынке автомобильных бензинов в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Ранее служба выдала предупреждение компании, однако оно не было исполнено, сообщает ведомство.

«Также служба выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства, которые выразились в уклонении от заключения договоров с участниками рынка нефтепродуктов на поставки автомобильных бензинов. Эти действия могли создать дисбаланс спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов и оказать негативное влияние на стоимость топлива в биржевом и внебиржевом сегментах», – рассказали в пресс-службе ФАС.

В «Сургутнефтегазе» на звонок корреспондента siapress.ru не ответили.


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Сегодня в 13:54, просмотров: 297, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 14:28
Весь мир уже на электромобили переходит, а в России все рынок бензина никак не поделят.

«В 2021 году в Норвегии всего было продано 176 276 новых машин. Из них 64,5% - полностью электрические, 20,8% - подзаряжаемые гибриды, 5,5% - обычные гибриды, 4,2% - бензиновые, 4% - дизельные и 0,9% - дизельные гибриды.

В 2025 году Норвегия планирует полностью запретить продажу автомобилей с ДВС.»

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