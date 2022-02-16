В «Сургутнефтегазе» выявили признаки нарушения антимонопольного законодательства

ФАС возбудила дело против ПАО «Сургутнефтегаз» из-за доминирующего положения на оптовом рынке автомобильных бензинов в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Ранее служба выдала предупреждение компании, однако оно не было исполнено, сообщает ведомство.

«Также служба выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства, которые выразились в уклонении от заключения договоров с участниками рынка нефтепродуктов на поставки автомобильных бензинов. Эти действия могли создать дисбаланс спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов и оказать негативное влияние на стоимость топлива в биржевом и внебиржевом сегментах», – рассказали в пресс-службе ФАС.

В «Сургутнефтегазе» на звонок корреспондента siapress.ru не ответили.