В «Сургутнефтегазе» выявили признаки нарушения антимонопольного законодательства

ФАС возбудила дело против ПАО «Сургутнефтегаз» из-за доминирующего положения на оптовом рынке автомобильных бензинов в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Ранее служба выдала предупреждение компании, однако оно не было исполнено, сообщает ведомство.
«Также служба выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства, которые выразились в уклонении от заключения договоров с участниками рынка нефтепродуктов на поставки автомобильных бензинов. Эти действия могли создать дисбаланс спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов и оказать негативное влияние на стоимость топлива в биржевом и внебиржевом сегментах», – рассказали в пресс-службе ФАС.
В «Сургутнефтегазе» на звонок корреспондента siapress.ru не ответили.
«В 2021 году в Норвегии всего было продано 176 276 новых машин. Из них 64,5% - полностью электрические, 20,8% - подзаряжаемые гибриды, 5,5% - обычные гибриды, 4,2% - бензиновые, 4% - дизельные и 0,9% - дизельные гибриды.
В 2025 году Норвегия планирует полностью запретить продажу автомобилей с ДВС.»