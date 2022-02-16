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Поезд из Сургута в Куть-Ях будет ездить по новому расписанию

РЖД меняет график поездок по маршруту Сургут – Куть-Ях

Поезд из Сургута в Куть-Ях будет ездить по новому расписанию
Фото: pixabay.com

С 15 февраля пригородный поезд Сургут – Куть-Ях будет ездить по новому расписанию. Изменения связаны с техническими причинами. Расписание прислала пресс-служба ОАО «РЖД»:

  • Пригородный поезд № 6092 сообщением Куть-Ях – Сургут будет отправляться в 17:21 (позднее на 32 минуты, здесь и далее время местное), прибывать в Сургут в 20:09 (позднее на 26 минут).
  • Пригородный поезд № 6093 Сургут – Куть-Ях будет отправляться по расписанию в 19:25, прибывать в Куть-Ях в 22:24 (позднее на 2 минуты).

«Свердловская пригородная компания обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за изменениями в расписании. Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», а также в железнодорожных пригородных кассах», – сообщает пресс-служба компании.


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Сегодня в 09:52, просмотров: 268, комментариев: 0
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