РЖД меняет график поездок по маршруту Сургут – Куть-Ях

С 15 февраля пригородный поезд Сургут – Куть-Ях будет ездить по новому расписанию. Изменения связаны с техническими причинами. Расписание прислала пресс-служба ОАО «РЖД»:

Пригородный поезд № 6092 сообщением Куть-Ях – Сургут будет отправляться в 17:21 (позднее на 32 минуты, здесь и далее время местное), прибывать в Сургут в 20:09 (позднее на 26 минут).

Пригородный поезд № 6093 Сургут – Куть-Ях будет отправляться по расписанию в 19:25, прибывать в Куть-Ях в 22:24 (позднее на 2 минуты).

«Свердловская пригородная компания обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за изменениями в расписании. Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», а также в железнодорожных пригородных кассах», – сообщает пресс-служба компании.