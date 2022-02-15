Беглый осужденный получил новый срок в Сургуте

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор 43-летнему жителю города, который в мае 2020 года сбежал из колонии, добрался до Тюмени и успел там набедокурить.

«Государственным обвинителем представлены суду доказательства того, что мужчина, отбывая наказание в виде лишения свободы за совершение ряда краж в колонии-поселении, 16 мая 2020 года самовольно покинул территорию учреждения, совершив тем самым побег из мест лишения свободы. Однако через три дня, 19 мая 2020 года, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Тюмени, где за этот промежуток времени он совершил разбой», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Мужчину приговорили к 7 годам 3 месяцам исправительной колонии особого режима.