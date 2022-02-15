От коронавируса в Сургуте лечатся десять тысяч человек

Сегодня в Сургуте от коронавируса лечатся около десяти тысяч человек. Это меньше, чем в пиковые дни, когда зараженных в городе было около 15 тысяч. Однако за всю четвертую волну ковидом переболели 12 тысяч человек. Об особенностях пятой волны COVID-19 рассказал главный врач сургутской поликлиники №1 Максим Слепов.

Ситуация стабилизируется

Ковид-ситуацию в Сургуте сегодня можно охарактеризовать, как уверенно стабильную. Количество наблюдаемых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 в поликлиниках составляет около 10 тысяч человек. Пиковые значения были в начале февраля – около 15 тысяч пациентов. С ОРВИ наблюдаются сегодня около 11 тысяч человек. Ежедневное количество вызовов в обычные дни не превышает 2,5 тысячи. Количество впервые выявленных случаев за вчера составило около 520, что в три раза меньше, чем в пиковые дни, когда ковид диагностировали у 1,5 тысячи горожан.

После выхода школ на очное обучение число зараженных детей выросло на 30 процентов – до 1300.

«Омикрон» до больниц не доводит

Пятая волна коронавируса характеризуется возросшей нагрузкой на поликлиники. Терапевты и педиатры принимают до 26 пациентов за смену. Выездные бригады возвращаются со смены около полуночи. Число одновременно болеющих выросло в два раза. Так, если в четвертую волну, осень-зима 2021 года, коронавирусом переболели 12 тысяч сургутян, то в пятую волну, которая началась в середине января и еще идет, число переболевших составило 22,5 тысячи человек.

При этом из десяти тысяч болеющих ковидом госпитализированы порядка 550 человек. Все потому, что сейчас 80 процентов заражений приходится на штамм «омикрон». В отличие от «дельты», которая приводит к пневмониям, этот штамм поражает верхние дыхательные пути. Сейчас с пневмонией порядка 340 сургутян.

Стоит напомнить, что с 8 февраля по 15 марта у сургутян есть возможность открыть и закрыть больничный дистанционно. Информация о порядке оформления документа размещена на сайтах поликлиник. Такая мера принята, чтобы снизить нагрузку на первичное звено здравоохранения.

Вакцинация продолжается

232 тысячи жителей Сургута вошли в вакцинацию. Это – 98 процентов от плана. Для формирования коллективного иммунитета осталось вакцинировать четыре тысячи человек. Ревакцинацию прошли порядка 75 тысяч сургутян.

Также в городе 688 подросток поставили прививки от ковида. «Мы наблюдаем за всеми подростками, которые поставили прививки. Вскоре они начнут получать второй компонент. Вакцину подростки переносят очень хорошо», - отметил Максим Слепов. Он добавил, что прививочную кампанию сейчас нельзя назвать активной, потому что много людей болеют.

Свой вклад в формирование коллективного иммунитета внесли переболевшие коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 переболели порядка 76 тысяч жителей Сургута.