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​Коммунальное ЧП в Сургуте: из-за порыва трубы мегаполис встал в пробки

Движение на Тюменском тракте восстановят в ближайший час

​Коммунальное ЧП в Сургуте: из-за порыва трубы мегаполис встал в пробки
Видео: vk.com/osurgut

Во вторник, 15 февраля, около часа ночи у торгового центра «Аура» в Сургуте произошел отказ магистрального водовода. Из-за аварии участок проезжей части на Тюменском тракте залило водой, дорога превратилась в каток. Последствия ЧП устраняют коммунальные службы.

Для безопасности залитый участок дороги перекрыт, организован объезд. В ближайший час движение планируют восстановить.

Главный инженер Горводоканала Константин Щербаков рассказал, что причиной аварии могла стать подвижка грунта в результате земляных работ на участке Тюменский Тракт – улица Усольцева. Специалисты предприятия оперативно переключили подачу воды. Отключения водоснабжения в городе не произойдет, однако в жилых домах западной части города качество воды может временно ухудшиться.


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Сегодня в 09:24, просмотров: 1387, комментариев: 8
Комментарии:
йося
Сегодня в 10:12
Никогда небыло и вот опять....
Ибо некуй было новый год людям портить.
Юркин здавайсу!
Местный
Сегодня в 10:19
Готовят город к распродажам?)
Альберт Леонов
Сегодня в 11:31
Во первых зачем обвинять голословно?! Причина порыва? Труба проржавела или порвалась?
И как в этом виноват ГОРВОДОКАНАЛ?
Что должно было сделать руководство? Если проржавела, то не усмотрела и не диагностировала ?
Так что не надо лишний тень на плетень наводить..
Румпельштильцхен
Сегодня в 11:43
Посмотрите карту - нет в Сургуте западной части города. Есть Центральный район, остальные называются относительно него. Тот, который прогульщики географии называют западным - Северный. кроме него еще есть Северный промышленный и Восточный
Сергей Б
Сегодня в 12:03
Бодрые итоги нового градоначальника Филатова – «За год мы прошли путь, который стоит многих лет» – чередуются коммунальными катаклизмами. Уже третья коммунальная авария в этом году, который только начался. Что наводит на мысль о расхождении итогов с реальностью и вызывает опасения что катаклизмы в Сургуте на этом не закончатся, а только начинаются.

А ведь так надеялись, что Филатов хотя бы ничего не сломает.
Альберт Леонов Сергей Б
Сегодня в 12:16
Вот скажи мне, где взаимосвязь между временем руководства Филатовым и коммунальными авариями?
йося
Сегодня в 12:21
Альбэ, если у тебя дома, тебе на бошку свалится люстра, то виновата конечно же будет люстра.
Румпельштильцхен йося
Сегодня в 12:43
а у тебя Путин ?
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