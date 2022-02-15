Движение на Тюменском тракте восстановят в ближайший час

Во вторник, 15 февраля, около часа ночи у торгового центра «Аура» в Сургуте произошел отказ магистрального водовода. Из-за аварии участок проезжей части на Тюменском тракте залило водой, дорога превратилась в каток. Последствия ЧП устраняют коммунальные службы.

Для безопасности залитый участок дороги перекрыт, организован объезд. В ближайший час движение планируют восстановить.

Главный инженер Горводоканала Константин Щербаков рассказал, что причиной аварии могла стать подвижка грунта в результате земляных работ на участке Тюменский Тракт – улица Усольцева. Специалисты предприятия оперативно переключили подачу воды. Отключения водоснабжения в городе не произойдет, однако в жилых домах западной части города качество воды может временно ухудшиться.