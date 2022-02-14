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В Сургуте ординатор придумала прибор для диагностики заболеваний вен

Сургутянка изобрела прибор для дистанционной диагностики заболеваний вен

В Сургуте ординатор придумала прибор для диагностики заболеваний вен
pixabay.com

Прибор для дистанционной диагностики заболеваний вен изобрела ординатор кафедры хирургических болезней медицинского института Сургутского госуниверситета Каролина Юхневич. После завершения тестирования опытного образца все документы по нему будут направлены в «Роспатент», сообщает Ugra-tv.

О создании прибора сургутянка задумалась после того, как узнала грустную статистику: более миллиона людей в России получили инвалидность из-за того, что вовремя не смогли диагностировать заболевание вен. Этим заболеванием в стране, по имеющимся данным, страдает каждая четвертая женщина. При этом необходимая аппаратура для диагностики есть не во всех клиниках страны.

«Сейчас современные аппараты для функциональной диагностики венозной системы оттока используют принцип воздушной пневмографии и уже производятся в двух странах - Италии и США. Но мы понимаем, что эти аппараты стоят достаточно дорого, при этом они имеют огромные размеры, и, соответственно, не каждая клиника, не каждая больница может себе их позволить», - говорит ординатор.

Она решила отойти от стандартных методов и сделать прибор мобильным, с возможностью беспроводной передачей данных. Сам прибор будет выглядеть как манжета, куда будут встроены эластичные датчики. Данные с них будет считывать специальный чип, а затем дистанционно передавать в клинику. После этого специальная программа построит график, где подробно отобразится функционирование венозной системы пациента.


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Сегодня в 12:41, просмотров: 55, комментариев: 0
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