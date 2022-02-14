Валентинка появилась на доме по улице Ивана Захарова в Сургуте

Застройщик дома на улице Захарова в Сургуте сделал валентинку горожанам: накануне ночью окна в здании зажглись так, что смогли образовать сердце. Фотографии моментально разлетелись по местным пабликам и другим социальным сетям.

Отметим, что это не единственный подобный случай в Сургуте. Так, в начале декабря молодой человек признался в своих чувствах некой Анне, вытоптав слова любви на кольце по проспекту Ленина.

Анимированная открытка к уже более традиционному празднику, Дню Победы, появилась на фасаде 25-этажного дома по адресу Югорский тракт, 43. Подобным образом администрация выразила благодарность врачам.