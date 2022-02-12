За 2021 год жители Сургутского района потеряли более 30 миллионов из-за аферистов

Порядка 30 миллионов рублей потеряли жители Сургутского района из-за мошенников. Чаще всего аферисты находили своих жертв в соцсетях или на сайтах бесплатных объявлений.

«В 2021 году в ОМВД России по Сургутскому району в сфере информационно-телекоммуникационных технологий зарегистрировано 177 преступлений, это на 30 преступлений больше, чем в 2020, продолжается небольшой рост хищений средств с расчётных счетов граждан, таких преступлений зарегистрировано 114», – прокомментировали в полиции.

В январе текущего года возбуждено 10 уголовных дел в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и 9 хищений, а сумма ущерба составила более 5 миллионов 700 тысяч рублей.