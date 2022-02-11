За январь 2022 года в Сургуте произошло 23 пожара

В Сургуте за январь 2022 года произошло в три раза меньше пожаров, чем в том же месяце прошлого года. Так, по данным администрации, за указанный период зафиксировано 23 возгорания. Половина случаев была зафиксирована в жилом секторе. Чаще всего от огня страдали дачные строения.

«Основная причина возгораний связана с нарушением правил технической эксплуатации и монтажа электрооборудования, печей и дымоходов. Управление по делам ГО и ЧС Администрации Сургута напоминает о необходимости соблюдать основные требования Правил противопожарного режима», – прокомментировали в мэрии муниципалитета.

Напомним, что при возникновении пожара необходимо звонить в 01, 101 или 112. До прибытия огнеборцев необходимо спасти важное имущество, людей.