За плохую уборку дворов УК Сургута выдали 50 предостережений

Сургутским управляющим компаниям с начала 2022 года выдали 50 предостережений: все они касаются ненадлежащего содержания придомовых территорий и несвоевременного вывоза снежных валов. Больше всего административных материалов выдано самой крупной компании – ООО «УК ДЕЗ ВЖР».

Отмечается, что за несвоевременную уборку снежных масс и нарушение договора управления УК могут получить штраф до 300 тысяч рублей. Если у Вас есть жалобы на работу УК, вы всегда можете обратиться в организацию, подав заявление по адресу: ул. Маяковского, 21А, каб. 309, телефон 52-53-59, 52-53-60. Онлайн можно подать заявление через портал ГИС ЖКХ: https://clck.ru/UWkfh.