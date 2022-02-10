Глава Сургута Андрей Филатов подвел итоги работы за 2021 год и поделился планами на будущее

Глава Сургута Андрей Филатов выступил перед депутатами Думы города с отчетом о результатах деятельности за 2021 год. Он подвел итоги работы своей команды по значимым стратегическим направлениям, а также поделился приоритетными планами на ближайшее будущее.

«За год мы прошли путь, который стоит многих лет. Считаю, что со многим справились. По многим стратегическим направлениям сделали даже больше, чем планировали», – подчеркнул глава города.

Он отметил, что по итогам работы в 2021 году его команде удалось снизить уровень регистрируемой безработицы в десять раз; обеспечить объем инвестиций по крупным и средним организациям на уровне 72 миллиардов рублей. Это на 18 процентов больше, чем годом ранее. Увеличить оборот розничной торговли до 90 миллиардов рублей, что превысило уровень 2020 года на 11 процентов; обеспечить рост количества предпринимателей в Сургуте. Несмотря на пандемию объём отгрузки обрабатывающих крупных и средних производств увеличился на 65 процентов и составил 650 миллиардов рублей.

Более подробный разбор ежегодного отчета главы Сургута – в обзоре siapress.ru.