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Андрей Филатов: «​За год мы прошли путь, который стоит многих лет»

Глава Сургута Андрей Филатов подвел итоги работы за 2021 год и поделился планами на будущее

Андрей Филатов: «​За год мы прошли путь, который стоит многих лет»
Фото: vk.com/duma_surguta

Глава Сургута Андрей Филатов выступил перед депутатами Думы города с отчетом о результатах деятельности за 2021 год. Он подвел итоги работы своей команды по значимым стратегическим направлениям, а также поделился приоритетными планами на ближайшее будущее.

«За год мы прошли путь, который стоит многих лет. Считаю, что со многим справились. По многим стратегическим направлениям сделали даже больше, чем планировали», – подчеркнул глава города.

Он отметил, что по итогам работы в 2021 году его команде удалось снизить уровень регистрируемой безработицы в десять раз; обеспечить объем инвестиций по крупным и средним организациям на уровне 72 миллиардов рублей. Это на 18 процентов больше, чем годом ранее. Увеличить оборот розничной торговли до 90 миллиардов рублей, что превысило уровень 2020 года на 11 процентов; обеспечить рост количества предпринимателей в Сургуте. Несмотря на пандемию объём отгрузки обрабатывающих крупных и средних производств увеличился на 65 процентов и составил 650 миллиардов рублей.

Более подробный разбор ежегодного отчета главы Сургута – в обзоре siapress.ru.


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Сегодня в 12:05, просмотров: 584, комментариев: 11
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 12:26
Феерично. Филатов за год стал ветераном бородинского сражения, пройдя путь, который стоит многих лет. Махом удалось все снизить, увеличить и обеспечить.

Страшно подумать о планах на будущее. В следующем году, наверное, уже полетит Марс осваивать.

Хрущев переворачивается в гробу от зависти.
Сергей Б
Сегодня в 12:28
А Трубецкой пусть учится.

Переплюнул конечно его Филатов.
Флудер Сергей Б
Сегодня в 12:45
Не забывайте про ситуацию "начальной базы". Когда полный бардак, то остановить развал - уже большое достижение. А развивать имеющееся сложнее всегда.
Dochimacho
Сегодня в 12:58
Регистрируемая безработица снизилась по всей стране по причине того, что перестали пособие по безработице платить в ковидном объёме. Это вот совсем не заслуга муниципалитета. Извините, конечно, но это чужие лавровые венки.
Альберт Леонов
Сегодня в 13:16
Выступил глава города. Рассказал. Все чин - чинарем, там рост, тут повышение ... Вышел на улицу посмотрел: Ну блин, где это все?! Торговые центры пустеют, арендаторов меньше. Дороги убирают - но не везде.. Кусками.. Здесь надо, тут и так сойдет.. а это не наша территория..
И по той ли дороге идем, товарищи?!
О людях как не помнили - так и не помним!
Машины как стояли на газона по ул М-карамова д 43 - так и стоят.. Возле ТЦ Весна - как не убирал собственник - так и не убирает..
Количество школ увеличилась , на будмаге, а детей меньше в классах не стало.
Не вижу изменений.. Может не там смотрю? Или не туда..
Районный критик Альберт Леонов
Сегодня в 14:05
или не теми глазами. будь вы у кормушки - все бы сразу увидели)
Сергей Б
Сегодня в 14:21
В розовом цвете.
йося
Сегодня в 14:24
Хороший понт половина дела.
Сергей Б Флудер
Сегодня в 14:25
Ну так-то город ему в нормальном состоянии достался. Не хуже, чем Лангепас, это точно. Значить будет разваливать.
Сергей Б
Сегодня в 14:30
Не, ну всякое бывало, но таких проходимцев Сургут еще не видел.
Местный
Сегодня в 14:35
«За год мы прошли путь, который стоит многих лет.» - это про понаехавших?
«Увеличить оборот розничной торговли до 90 миллиардов рублей», «…объём отгрузки обрабатывающих крупных и средних производств увеличился на 65% и составил 650 миллиардов рублей» и т.п. - это заслуги другой какой-то команды, не?
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