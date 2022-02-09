Из-за сургутянина, нарушившего ПДД, в аварии пострадала молодая девушка

Во вторник, 8 февраля, в 9:30 в Сургуте произошла авария, в которой пострадала автоледи. По предварительным данным, 38-летний водитель на «Шевроле Авео» нарушил требование дорожного знака «Движение прямо», повернул налево и столкнулся с «Ниссаном». За рулем иномарки была 25-летняя девушка. Она самостоятельно обратилась в больницу за медицинской помощью.

В результате ДТП обе машины получили механические повреждения.

«Всего за 8 февраля на территории округа зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.