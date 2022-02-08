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​В Сургуте против ковида вакцинировали 555 подростков

555 молодых сургутян поставили прививки против коронавируса

​В Сургуте против ковида вакцинировали 555 подростков
pixabay.com

В Сургуте 555 подростков прошли вакцинацию против коронавируса, сообщили в пресс-службе администрации города. За всеми детьми, получившими первый компонент вакцины, установлено наблюдение в формате телефонного опроса.

Поставить прививку можно только в поликлиниках города и на основании письменного заявления родителей, напомнили в пресс-службе мэрии. Двухкомпонентный «Спутник М» доступен для детей от 12 до 17 лет и по своей активности является пятой частью «Спутника V».

Напомним, вакцина для подростков «Спутник М» поступила в Югру в конце января. Первых детей привили в Сургуте. Один из прошедших вакцинацию подростков рассказал о своем самочувствии и о том, почему он решил поставить прививку.


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Сегодня в 17:38, просмотров: 248, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 19:21
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