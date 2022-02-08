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​В Сургутском районе предлагают создать памятник жертвам политических репрессий

Памятник жертвам политическим репрессий планируют установить в поселке Высокий Мыс

​В Сургутском районе предлагают создать памятник жертвам политических репрессий
Фото: администрация Сургутского района

В поселке Высокий Мыс Сургутского района предлагают установить памятник жертвам политических репрессий. С такой идеей выступила инициативная группа в рамках нацпроектов «Культура» и «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации Сургутского района.

«Это дело хорошее, нужное. Мы должны помнить и чтить память жертв политических репрессий. Таким образом сохранится и история поселения, и у жителей будут формироваться ценности исторических событий», – поддержал председатель думы Сургутского района Валентин Полторацкий.

Изготовление и доставка памятника пройдет в этом году, а установка и торжественное открытие – летом в 2023 году. Все работы будут оплачены за счет средств бюджета Сургутского района.

Однако, последнее слово остается за жителями поселка. Общественное собрание пройдет 12 февраля в 12:00 на площадке Zoom (идентификатор конференции: 826 5147 7683, код доступа: Ld4Ri6).


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Сегодня в 16:07, просмотров: 338, комментариев: 7
Комментарии:
Альберт Леонов
Сегодня в 16:43
Памятник жертвам перестройки и развала страны..
Сергей Б
Сегодня в 17:05
И памятник жертвам политических репрессий нужен, и жертвам перестройки и развала страны, когда к власти пришли внуки тех, кто политические репрессии чинил. Это же история, от нее никуда не деться.
Сергей Б
Сегодня в 17:10
А так-то понятно, это не из альтруистических и гуманных соображений все.

Нынешние власти пугают народ сталинским режимом, потому что сами его боятся, как черт ладана. Ведь кроме политических репрессий еще и государственных преступников к стенке ставили, каковыми являются нынешние чиновники.
Александр Наумов
Сегодня в 17:21
Еще немного и бандера будет в Сургуте аки как в Киеве стоять.я прусь в этом зоопарке.Берия, который поставил под контроль МГУ, курировал создание атомного оружия,получается враг. а те кто продовал СССР типа Солдженицина герои. вот с этих оборванцев что хотят поставить паммятник репрессий и стоит бабло трясти на строительство. Совсем обалдели.
Александр Наумов
Сегодня в 17:30
А как же татаро-монгольское иго. сотни тысяч были угнаны в рабство.Вношу предложение. Памятник жертвам татаро-монгольского беспредела поставить в самом центре Тюмени. или Ханты мансийска. а лучше рядом с подводной лодкой в Невтеюганске.
Сергей Б Александр Наумов
Сегодня в 17:30
Это вообще-то не Солженицыну памятник, а крестьянам у которых больше двух коров было и их ссылали в Сибирь. Выжили немногие.

Коллективизация сельского хозяйства в 1929-1933 гг. сопровождалась раскулачиванием части крестьян. В конце 1929 - начале 1930 г. в некоторых краях и областях по решениям местных органов власти началось выселение кулаков за пределы края (области) с конфискацией имущества. В дальнейшем раскулачивание приняло более широкие масштабы. С целью придания этому процессу правовой основы ЦИК и СНК СССР приняли 1 февраля 1931 г. постановление "О предоставлении краевым (областным) исполкомам и правительствам автономных республик права выселения кулаков из пределов районов сплошной коллективизации сельского хозяйства"
Александр Наумов
Сегодня в 17:38
верно. прадет по материнской линии в 28 году был сослан в тобольск.а хозяйство перешло в колхоз,но это вовсе не значить что надо теперь создовать культ реприссированным. Есть народная мудрость. Кто старое помянет, тому глаз вон, кто старое забудет тому оба.— русская пословица, призывающая не вспоминать прошлые обиды, ссоры, недоразумения и другие подобные неприятные
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