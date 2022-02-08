​Маломобильные граждане Сургута могут получить услуги налоговых органов на дому

Сургутяне с ограниченными физическими возможностями могут воспользоваться удобной услугой – выезд сотрудников налоговых инспекций на дом. В пресс-службе городской ИФНС напомнили, что она реализована для исполнения обязанности по уплате налогов всеми налогоплательщиками, вне зависимости от возраста и физических возможностей.
Налоговая служба Югры предлагает оставить заявку на получение этой услуги по указанным ниже контактным номерам.
1. Межрайонная ИФНС России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (г. Ханты-Мансийск) – 8 (3467) 39-49-70.
2. Межрайонная ИФНС России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (г. Югорск, г. Урай, г. Нягань):
- 8 (34675) 7-70-18 (Югорск);
- 8 (34676) 3-59-13 (Урай);
- 8 (34672) 3-86-40 (Нягань).
3. Межрайонная ИФНС России № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Сургутский район, г. Когалым, г. Мегион, г. Лангепас, г. Лянтор):
- 8 (3462) 76-26-25 (Сургутский район);
- 8 (34667) 9-26-11, 8 (34667) 9-26-12 (Когалым);
- 8 (34669) 9-12-31 (Лангепас);
- 8 (34643) 5-33-33 (Мегион);
- 8 (34638) 2-36-32 (Лянтор).
4. Межрайонная ИФНС России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (г. Нижневартовск, г. Радужный):
- 8 (3466) 29-70-17 (Нижневартовск);
- 8 (34668) 6-23-03 (Радужный).
5. Межрайонная ИФНС России № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (г. Белоярский, Березовский и Белоярский район, п.г.т. Березово, г. Нефтеюганск, г. Пытъ-Ях, Нефтеюганский район)
- 8 (34674) 2-48-11 (г. Белоярский, Березовский и Белоярский район, п.г.т. Березово);
- 8 (3463) 32-10-10 (Нефтеюганск, Пытъ-Ях, Нефтеюганский район).
6. ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (г. Сургут) – 8 (3462)23-37-10.