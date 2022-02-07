Как помочь птицам пережить зиму: советы сургутского зоолога

Сургутян призвали подкармливать птиц только в зимнее время. При этом в кормушки посоветовали класть такие продукты, как нежареные семечки, просо, яблоко, бруснику и рябину, а для синичек излюбленное лакомство – сало. Об этом корреспондентам рассказал заведующий зоологическим отделом МАОУ ДО «Эколого-биологический центр» Александр Прокофьев.

«В последнее время люди активно подкармливают животных, не задумываясь о том, что можно этим и навредить. Во-первых, кормить надо продуктами, которые свойственны в природе для этих животных. Во-вторых, им не всегда требуется помощь. Я считаю, животным нужно помогать тогда, когда сложные климатические условия, мороз, когда сложно добывать еду. Весной, летом, осенью птиц подкармливать не надо, они самостоятельно могут найти себе пропитание в естественной среде», – отметил Прокофьев. Он также напомнил, что кормление животных может привести к негативным последствиям. Так, в прошлые годы утки решили остаться на зимовку в Сургуте.

Ранее югорчан попросили помочь пережить холода дубоносам. Эти птицы часто встречаются в нашем регионе. «Дубоносы у нас зимуют каждый год в разных количествах. В этом году зима довольно теплая, и они, как и многие другие птицы, объединяются в стайки в это время, чтобы проще было добывать себе корм», – добавил специалист.

Всего в Сургуте и в Сургутском районе можно встретить порядка 50 видов птиц. Среди них полярная сова, неясыть длиннохвостая, большой пестрый дятел, а также трехпалый и белоспинный, реже – желна и синичка-лазоревка. Кроме того, в городе попадаются и куропатки.