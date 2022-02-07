Школьники Сургута сядут за парты уже 9 февраля

Дистанционное обучение в Сургуте не продлят: 1-11 классы вернутся в школу уже 9 февраля. Об этом сообщила директор департамента образования Ирина Замятина.

«В соответствии с принятым решением на городском оперативном штабе обучение перейдет в формат очный. С 9 февраля все школы будут работать в штатном режиме. Мы фиксируем, что в Сургуте идет снижение по показателям заболеваемости среди детей, оснований на продолжение дистанта нет», – прокомментировала Замятина во время онлайн-брифинга.

Однако если родители хотят, чтобы их ребенок продолжил обучаться удаленно, им необходимо написать заявление.