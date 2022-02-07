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Удаленку для сургутских школ продлевать не будут

Школьники Сургута сядут за парты уже 9 февраля

Удаленку для сургутских школ продлевать не будут
Фото: pixabay.com

Дистанционное обучение в Сургуте не продлят: 1-11 классы вернутся в школу уже 9 февраля. Об этом сообщила директор департамента образования Ирина Замятина.

«В соответствии с принятым решением на городском оперативном штабе обучение перейдет в формат очный. С 9 февраля все школы будут работать в штатном режиме. Мы фиксируем, что в Сургуте идет снижение по показателям заболеваемости среди детей, оснований на продолжение дистанта нет», – прокомментировала Замятина во время онлайн-брифинга.

Однако если родители хотят, чтобы их ребенок продолжил обучаться удаленно, им необходимо написать заявление.


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Сегодня в 12:00, просмотров: 396, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
Сегодня в 12:47
Дистант окончен
Гаснет свет
И многоточий
Больше нет
Дистант окончен
Happy end

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