Сургутская организация журналистов выбрала нового главу

Сургутскую организацию журналистов (СОЖ) возглавил Владимир Заенчковский. Это решение было принято во время собрания 4 февраля 2022 года: за его кандидатуру отдали голоса 63 члена СОЖ из 90, числящихся в списке организации. Ранее этот пост занимала Екатерина Логинова.

«Главным для организации является продолжение традиций Анатолия Прохоровича Зубарева, Валерия Сергеевича Матвеева, Екатерины Степановны Логиновой-Матвеевой. Среди первоочередных дел – проведение конкурса журналистов по итогам 2021 года», – прокомментировали представители СОЖ.