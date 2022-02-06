Школы Сургута примут более 6500 первоклассников

В Сургуте в 2022 году за парты сядут более 6500 первоклассников. Родители каждого ребенка смогут выбрать учебное заведение рядом с домом, а в школы повышенного класса можно будет поступить вне зависимости от адреса проживания. Об этом рассказала директор департамента образования администрации города Ирина Замятина.

«Особенность города – за местом проживания закреплено сразу несколько образовательных учреждений, чтобы у родителей было право выбора. Безусловно, родители могут ссылаться и на проживание поблизости со школой близких родственников. Что касается организаций с углубленным изучением предметов, за ними закреплены все территории города. Это значит, что юные сургутяне имеют равные возможности для поступления в учреждения повышенного уровня», – рассказала она.

Приемная кампания начнется 1 апреля. В этот период подать заявления смогут родители, чьи дети пойдут в школы по месту жительства, а также в гимназии и лицеи. Перечень школ и закрепленных за ними микрорайонами обновлен постановлением администрации города. В какую школу вы можете зачислить ребенка, можно посмотреть здесь.

Второй этап кампании по зачислению в первые классы пройдет с 6 июля по 5 сентября. Подать заявление можно тремя способами: через портал Госуслуг, по электронной почте и при личном обращении в школу.