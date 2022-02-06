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​Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников офиса в Сургуте

Мигрант, ранивший двух человек при оформлении документов в Сургуте, задержан

​Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников офиса в Сургуте
Видео: vk.com/umvdsurgut

Полиция Сургута задержала 34-летнего мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью двум людям. По версии следствия, задержанный во время оформления документов напал с ножом на сотрудников офиса, пострадавшие госпитализированы.

«Установлено, что мужчина обратился в одно из учреждений города, которое оказывает услуги по оформлению документов. На месте у него возник конфликт с сотрудниками офиса, в ходе которого он причинил двум гражданам ножевые ранения и скрылся с места происшествия. Сургутские оперативники в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Следственным управлением УМВД России по г. Сургуту возбуждено уголовное чело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе УМВД по Сургуту.

По данным К-Информ, нападение совершил мигрант в офисе, расположенном в гостинице «Маяк»: «Преступник пришел в офис компании вместе с женой и ребенком оформить документы для сдачи экзамена в УФМС. Он с кем-то громко говорил по телефону и выражался грубой нецензурной бранью. Заполнявший бумаги сотрудник фирмы сделал замечание. Агрессивный мужчина выключил мобильник, достал нож и нанес ему удар. Из соседнего кабинета выбежал коллега раненого и попытался обезвредить нападавшего. Преступник пырнул и его. Нападавший с места происшествия скрылся вместе с семьей».

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.


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Сегодня в 11:19, просмотров: 697, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 11:45
Ну, это новые граждане Сургута. Привыкайте.

НТЦ видимо для них строить будут.
Сергей Б
Сегодня в 11:46
Родильный дом уже построили.
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