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​Олимпийские борцы и боксеры настроят юных сургутян на победы

Олимпийские чемпионы по вольной борьбе и боксу сегодня прибудут в Сургут

​Олимпийские борцы и боксеры настроят юных сургутян на победы
Фото: instagram.com/wrestling_kids_surgut

Настроить юных вольных борцов и боксеров Сургута на будущие победы, рассказать об участии в Олимпиаде, дать мастер-класс и просто пообщаться с горожанами — таковы цели четырех олимпийских чемпионов, которые прибудут в город сегодня.

Как сообщили корреспонденту siapress.ru в спортивной школе Wrestling Kids, сегодня в шесть вечера в ее стенах ждут участников Олимпийских Игр в Токио — Артура Найфонова, Заурбека Сидакова, Альберта Батыргазиева и Муслима Гаджимагомедова. Все они являются золотыми, серебряными и бронзовыми призерами игр. Встреча пройдет при поддержке президента федерации вольной борьбы Исмаила Ахмедова и президента федерации бокса Антона Малаховского.

«Мы пригласили спортсменов в гости — для мотивации воспитанников нашей спортивной школы, для борцов и боксеров города Сургута, а также для всех интересующихся спортом», — отмечают организаторы.

Напомним: встреча состоится в зале спортшколы Wrestling Kids на Пролетарском, 7, сегодня в 18.00. Двери открыты для всех.

Справка:

Альберт Батыргазиев, российский боксер, взял на Олимпиаде в Токио золото в весовой категории до 57 кг.

Заурбек Сидаков, борец вольного стиля, на тех же играх стал золотым чемпионом в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг.

Артур Найфонов, борец вольного стиля, взял бронзу в весовой категории до 86 кг.

Муслим Гаджимагомедов, боксер, стал по итогам Игр вторым в весовой категории до 91 кг.


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Сегодня в 12:33, просмотров: 399, комментариев: 0
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