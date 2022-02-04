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Для рожениц в Сургуте изменили меню

Таблет-питание ввели в Сургутском центре охраны материнства

Для рожениц в Сургуте изменили меню
Surgut_skpc / instagram.com

В Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства внедрили новую систему питания для пациентов. Теперь женщины могут завтракать, обедать и ужинать прямо в палате, сообщили в пресс-службе медучреждения.

«Таблет - питание получает каждый пациент и принимает пищу в палате. Женщине не нужно идти в столовую, оставлять ребенка одного в палате, можно без перерыва быть на связи с родными», - говорится в сообщении пресс-службы.

Например, обед представлен в двух вариантах. Основной вариант стандартной диеты: рассольник со сметаной, отварное мясо куры, картофельное пюре, компот и хлеб. Высокобелковая диета для пациентов с гестационным сахарным диабетом: рассольник со сметаной, отварное мясо куры, тушеные овощи, компот и хлеб.

Новое меню оценили специалист по лечебному питанию, заведующая отделением эпидемиологической безопасности Оксана Трунова и помощник врача-эпидемиолога Луиза Тухватуллина. Они пришли к выводу, что питание – достойное и лечебное.


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Сегодня в 11:43, просмотров: 455, комментариев: 0
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